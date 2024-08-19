Zelenskiy, Ukrayna ordusunun 1250 kilometrekareden fazla alanı ve 92 yerleşim birimini kontrol altına aldığını belirtti. Bu operasyonun, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı düzenlediği en büyük operasyonlardan biri olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bir operasyonda en fazla sayıda Rus esirini ele geçirdik" dedi.

Zelenskiy, operasyonun detaylarına dair kamuoyuna açıklama yapmanın henüz erken olduğunu ifade ederken, operasyonda görev alan tüm askerlere teşekkür etti. Ayrıca, Kursk operasyonunun Ukrayna'nın stratejik hedefleri arasında yer aldığını ve bu bölgedeki aktif savunma eylemlerinin başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Rusya'nın saldırganlık potansiyelini azaltmayı hedefleyen bu operasyon, Ukrayna için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Zelenskiy, bu tür operasyonların devam edeceğini ve Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinde uluslararası desteğin önemine dikkat çekti.

Operasyonun ardından Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu da gündeme getirerek, ülkesinin bu konuda kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, Karadeniz bölgesinin Rus askeri tehdidinden arındırılması için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.