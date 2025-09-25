Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Axios’a verdiği röportajda savaş sona erdiğinde görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, önceliğinin savaşı bitirmek olduğunu vurguladı.

Zelenskiy’nin açıklaması: amaç savaşı bitirmek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Axios’un özel röportajında “Benim hedefim savaşı bitirmek” ifadelerini kullandı ve barış sağlanması halinde görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. Röportajın bir bölümü yayımlandı; daha fazla detayın yayımlanacağı açıklandı.

Seçimler ve anayasal çerçeve

Zelenskiy, bir uzlaşma veya kalıcı bir ateşkes sağlanması durumunda parlamento aracılığıyla seçim talep edeceğini söyledi. Ancak Ukrayna’da savaş ve seferberlik koşulları nedeniyle seçimlerin düzenlenmesi anayasal ve güvenlik açısından zorluklar içeriyor. Bu konudaki somut adımlar, barış koşullarına bağlı olacak.

Uluslararası bağlam ve güvenlik kaygıları

Liderin bu açıklaması, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu döneminde yapılan görüşmelerin hemen ardından geldi. Zelenskiy, hem askeri hem diplomatik kanallarda savaşı sonlandırmaya yönelik destek arayışlarını sürdürdüğünü vurguladı. Uluslararası aktörlerin vereceği güvence ve silah yardımı, sahadaki dinamikleri etkileyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

İç siyasi yankılar

Zelenskiy’nin “savaş bitince görevi bırakacağım” söylemi, muhalefet ve kamuoyunda farklı yorumlara yol açabilir. Muhalifler, savaş şartları altında iktidarda kalmanın meşruiyet tartışmalarına konu olduğunu hatırlatırken; destekçiler, liderin önceliğinin ulusal çıkarlar olduğunu savunuyor. Seçim takvimi ve güvenlik koşullar belirleyici olacak.

Neden şimdi açıklandı?

Röportajın yayımlandığı zamanlama, uluslararası diplomasi trafiği ve sahadaki gelişmelerle paralellik taşıyor. Zelenskiy’nin açıklaması, müzakere masasında barış arayışlarına yönelik bir güven verme stratejisi olarak da yorumlanıyor; aynı zamanda iç siyaset için de bir mesaj niteliği taşıyor.