Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk partisini teslim aldığını duyurdu. Zelenskiy, Ukraynalı pilotların bu uçakları ülke içindeki operasyonlarda kullanmaya başladığını belirtti. F-16'ların teslimatı, Ukrayna için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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İlk teslimat ve gelecek planları

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Ukrayna'nın şu ana kadar Batılı ülkelerden 10 F-16 savaş uçağı teslim aldığını ve yıl sonuna kadar bu sayının 20'ye çıkacağını bildirdi. 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'nın toplamda 20 F-16 savaş uçağını kullanması bekleniyor. Danimarka ve Hollanda'nın liderliğindeki koalisyonun vaat ettiği geri kalan uçakların ise 2025 yılında teslim edilmesi öngörülüyor.

Eğitim ve hava gücü

Zelenskiy, Ukrayna'nın F-16'ları kullanacak yeterli sayıda eğitilmiş pilota sahip olmadığını belirtti ancak ek F-16'ların beklendiğini ve birçok kişinin eğitim aldığını ifade etti. Ukrayna'nın mevcut hava gücü, Sovyet döneminden kalma eski savaş uçaklarıyla sınırlı. F-16'ların hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Rusya'nın tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yeni silah tedarikinin çatışmanın seyrini değiştirmeyeceğini ancak çatışmayı uzatacağını söyledi.

Ukrayna için F-16'ların teslimatı, uzun süredir beklenen bir gelişmeydi ve bu uçakların savaş alanında ne kadar etkili olacağı ise zamanla netleşecek.

Editör: Mehrican Candemir