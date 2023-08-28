Ukrayna’da 29 Ekim 2023’te genel seçimler yapılması planlanıyordu ancak 24 Şubat 2022’de başlayan savaş nedeniyle bu plan rafa kalktı. Savaşın başlamasının ardından ülkede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle seçimlerin yapılmasının neredeyse imkansız hale geldiği düşünülüyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, seçimlerin sıkıyönetim sürecinde dahi yapılabileceğini belirterek, “Sıkıyönetim altındaki Ukrayna'da seçimler ancak askeri personel ve yurtdışındaki zorunlu göçmenler de dahil olmak üzere tüm vatandaşların oy kullanma hakkı sağlanırsa mümkün olabilir. Finansman ve cephe hattındaki seçim merkezlerinde yabancı gözlemcilerin varlığı da sağlanmalıdır. Her oya ihtiyacımız var. Kendimiz için bunun çok demokratik bir seçim olacağını söyleyemeyeceğiz. Meşru bir seçime ihtiyacımız var. Bu seçimin toplum tarafından yapılmasına ihtiyacımız var. Böylece halkımız bölünmeyecektir. Ordunun oy kullanabilmesine ihtiyacımız var. Onlar bugün bu demokrasiyi savunuyorlar ve savaş nedeniyle onlara bu fırsatı vermemek haksızlıktır. Ben sadece bu konu yüzünden seçimlere karşıydım” dedi.



“AVRUPA’DAKİ 7 MİLYON UKRAYNALININ OY VERMESİ SAĞLANMALI”



Savaş nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine giden 7 milyon Ukraynalıya oy verme imkanı sağlanması gerektiğini vurgulayan Zelenski, “Burada Avrupa'nın yardımına ihtiyacımız var çünkü Ukraynalılar bugün çoğunlukla Avrupa Birliği'nde. İnsanların gelebilmesi için orada sandıkların açılması gerekiyor. 7 milyon insanın oy kullanması gerekiyor. Bizim böyle bir altyapı kapasitemiz yok. Orada uygun fırsatları sağlamamız gerekiyor. Asker nasıl oy kullanacak? Bana bunu yapmak için gereken altyapıyı gösterin. Henüz kimse göstermedi. Yurtdışındaki insanlar nasıl oy kullanabilecek? Kimse bana göstermedi. Bir çıkış yolu varsa ben buna hazırım. Benim sırrım yok” ifadelerini kullandı.