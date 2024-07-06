Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü İnşaat Mühendisi Batuhan Tozburun, zemin çalışmalarının binaların ömrünü uzattığını ve değerini artırdığını vurguladı.

İnşaat sektöründe önemli bir yere sahip olan zemin mühendisliği, doğru uygulandığında binaların sağlamlığını ve uzun ömürlülüğünü artırıyor. Batuhan Tozburun, son dönemde İzmir ve Ege bölgesinde önemli projelere imza atan Tanyer Yapı'nın zemin mühendisliği alanında sunduğu çözümleri anlattı.

8 farklı şantiyede iş başı

Tozburun, zemin çalışmalarının makine parkı, ekipman, teknik personel ve deneyim gerektirdiğini belirterek, Tanyer Yapı'nın bu alana ciddi yatırımlar yaptığını ifade etti. Şu anda Bostanlı, Alsancak, Bayraklı ve Manisa'da 8 farklı şantiyede çalıştıklarını söyledi.

İş güvenliğine önem

Zemin çalışmalarının, geniş bir makine parkı, ekipman, teknik personel ve önemli bir deneyim gerektirdiğini vurgulayan Tozburun, “Zemin mühendisliği ve iyileştirmeleri için ciddi yatırımlar yaptık. Yeni bir diyafram makinesi dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlarımız bulunmakta. 150 kişilik uzman kadromuzla her şantiyede deneyimli mühendislerimiz görev yapıyor" dedi.

Zemin çalışmaları değer katıyor

Tozburun, zemin iyileştirmelerinin bina maliyetinin önemli bir kısmını oluşturduğunu ancak doğru yapıldığında bu maliyetin geri kalanını koruduğunu vurguladı. Zemin çalışmalarının yapıların depreme karşı dayanıklılığını artırdığını ve projelere ek değer kattığını belirtti.

Yapıların zemini kontrol edilmeli

İzmir'deki aktif fay hatları ve deprem riskini hatırlatan Tozburun, kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak, yapıların zemin sağlamlığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Gelecekteki şehir planlamalarında zemin iyileştirmeleri ve geoteknik imalatların kritik önem taşıdığını vurguladı.