Zendaya Altın Küre’ye damga vurdu

2025 Altın Küre Ödülleri’nde Zendaya, kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Louis Vuitton imzalı elbisesiyle büyüleyen yıldız, zarif stili ve yeni bob saç modeliyle hayranlık uyandırdı. Ancak geceye damga vuran yalnızca şıklığı değildi; sol elinde taşıdığı dev elmas yüzük, büyük bir merak yarattı.

Hayranlar “Nişan Yüzüğü” Dedi

Zendaya’nın taktığı gösterişli yüzük, hayranlar arasında “Tom Holland ile nişanlandılar mı?” sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada, “Bu kesinlikle bir nişan yüzüğü!” gibi yorumlar öne çıkarken, tartışmalar hızla yayıldı.

“T” Harfi dövmesi dikkat çekti

Gece boyunca dikkat çeken bir diğer detay ise Zendaya’nın sol göğüs kafesine yakın bir noktada görülen küçük “T” harfi dövmesiydi. Bu dövme, Tom Holland’a gönderme olarak yorumlandı ve nişan iddialarını güçlendirdi.

Zendaya ve Tom Holland evlilik yolunda mı?

2021’den beri aşklarını göz önünde yaşayan Zendaya ve Tom Holland, uyumlarıyla “örnek çift” olarak anılıyor. Son dönemde, çiftin evlilik hazırlığı içinde olduğu söylentileri artarken, iki tarafın da konuya dair sessizliği merakı daha da artırıyor.