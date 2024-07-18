Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ailesi hakkında 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü çıkan haberler hakkında kamuoyu açıklaması yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Zeren Group Holding Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Zeren Group Holding, Yönetim Kurulu Başkanımız ve ailesi hakkında 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü asılsız ve mesnetsiz bir haber yayımlanmıştır. Her ne kadar bu haberin gerçek dışı olduğuna ilişkin aynı gün kurumsal açıklama yapmış olsak da, ilgili açıklamadan habersiz olduğunu düşündüğümüz birtakım mecralarda bu gerçek dışı haberlerin tekrarlandığını üzülerek gördük. Bu sebeple daha detaylı bir açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Önemle belirtmek gerekir ki, Zeren Group Holding ve bağlı ortaklıkları ile Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Yiğit Zeren’e ulaşan bir suç duyurusu, yurtdışı çıkış yasağı veya başka bir tedbir bulunmamaktadır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına her ne kadar iddialar gerçek dışı olsa da hem hukuki hem de idari makamlar nezdinde takiplerimizi hassasiyetle sürdürmekteyiz.

Uzun yıllardır farklı sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketlerinin 2019 yılında bir çatı altında toplanması amacıyla holdingleşme sürecine giren Zeren Group Holding, geçtiğimiz hafta haberlerde yer aldığı ve bizlerin de gururla duyurduğu üzere; TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınması için bir sözleşme imzalamıştır. Bilindiği üzere bu işlemler, Rekabet Kurumu’nun izni dahil bir dizi hukuki sürecin tamamlanmasına tabidir. Bu sürecin tamamlanması akabinde devralma işlemi gerçekleştirilebilecektir. Bu kapsamda devralma işleminin tamamlandığına ilişkin yayınlar ve satış bedeli gerçekle bağdaşmamaktadır. Bu yayınların tam da TP Petrol Dağıtım A.Ş. ile ilgili haberlerin basına yansıması sonrasında yayımlanması son derece manidardır.

Gerçek dışı haberlerde belirtilen banka kredisi hem Türkiye hem dünya finans piyasaları bakımından herhangi bir finansal gerçekliğe uygun düşmemektedir. Zira ne ülkemizde ne Dünya’nın herhangi bir yerinde bu seviyede bir kredinin; herhangi bir teminat alınmaksızın verilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda Zeren Group Holding ve bağlı ortaklıkları böyle bir kredi sözleşmesinin tarafı olmadığı gibi anılan kredi için de herhangi bir teminat sağlamamıştır.

Mevzubahis haberlerde Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkiminde başlatıldığı iddia olunan tahkim sürecine Zeren Group Holding ve bağlı ortaklıkları taraf değildir. Diğer yandan, yine haberlerde yer alan “Mostrade” şirketi ile halihazırda Mustafa Yiğit Zeren, Zeren Group Holding veya bağlı ortaklıklarının bir hissedarlık ilişkisi bulunmamaktadır.

Haberlerde yer alan “Fuad Hüseyinli” isimli kendisini Mustafa Yiğit Zeren’e Azeri ve İngiliz uyruklu iş adamı olarak tanıtan ve bu ülkelerde ticari faaliyette bulunduğunu bildiren kişi; hiçbir zaman Zeren Group Holding veya bağlı ortaklıklarının çalışanı olmamış veya bunlar adına hareket etmemiştir. Bununla birlikte en şeffaf hali ile belirtmek gerekirse, adı geçen kişi ile Mustafa Yiğit Zeren’in Mostrade şirketi hissedarı olduğu dönemde talihsiz bir ticari ilişkisi olmuş; ancak ilgili kişinin taahhütlerini yerine getirmemesi ve bu süreç içerisinde Zeren ismini kullanarak birtakım usulsüz işlemlerle Azerbaycan’daki bir bankayı da dolandırdığı duyumları alınınca bu ticari ilişki derhal sonlandırılmıştır. Yakın zamanda öğrendiğimiz kadarıyla ilgili kişi Rusya’da banka dolandırıcılığından dolayı hüküm giymiştir. Maalesef bu kişinin yaptığı usulsüz işlemlerden dolayı “Zeren” adı yaftalanmaya ve birtakım “üçüncü kişiler” aracılığı ile de Zeren bu işten sorumlu tutulmaya çalışılmıştır. İddialar öylesine mantık dışı bir aşamaya ulaşmıştır ki Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Yiğit Zeren’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı babası Rıdvan Zeren’in fotoğrafı haberlerde “Azeri dolandırıcı iş adamı” ifadeleri ile hukuka aykırı olarak yayınlanmıştır. Tüm bu hususlara ilişkin hukuki süreçler yürütülmektedir.

Mesnetsiz haberlerde yer aldığı şekilde Zeren Group Holding’in veya bağlı ortaklıklarının Şubat 2024 ALPET devralmasına kadar ham petrol ve petrol ürünleri alanında bir ticari faaliyetleri bulunmamaktaydı. ALPET tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmektedir. ALPET alımından önce de Mustafa Yiğit Zeren sahip olduğu şirketler vasıtası ile petrol ve petrol ürünleri ticareti alanında; ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermiştir ve ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal edecek herhangi bir ticari iş ve işlemin tarafı olmamıştır.

Türkiye’de ve Dünya’da yaptığımız yatırımlarla, ülkemiz için yarattığımız ve daha da ileriye taşımayı hedeflediğimiz istihdamı ve ülke ekonomisine bağlılığımızı hatırlatarak; en doğru bilgiyi en şeffaf şekilde bizden alacağınızı bilmenizi isteriz.”