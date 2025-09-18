Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, beraberindeki heyetle nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı ve Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci ziyarette bulundu. Ziyarette Zeybekci ve beraberindeki heyet, Çerçioğlu'nu Aydın’da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Denizli Milletvekili Nilgin Ök ve önceki dönem Milletvekili Bilal Uçar da eşlik etti. AK Parti Aydın ve Denizli İl ve İlçe Teşkilatları tarafından gerçekleştirilen ziyaret, nazik bir nezaket ziyaretiydi.

Başkan Çerçioğlu teşekkür etti

Çerçioğlu, Zeybekci ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Çerçioğlu, “Ziyaretinizden dolayı çok memnun oldum. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.