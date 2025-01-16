Bir süredir mutlu bir ilişki yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, kış tatili için Kayseri Erciyes’i tercih etti. Ünlü çift, Erciyes'in büyüleyici kış manzarasında snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Snowboard sevdalısı Zeynep Bastık

Zeynep Bastık, tatil anılarını Instagram hesabında paylaştı. Bastık’ın, "Snowboard sevdalısıymışım izlenimi verdim" notuyla yayınladığı kareler, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

"Tipini yerim"

Sevgilisi Zeynep Bastık'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Serkay Tütüncü, "Tipini yerim" şeklinde esprili bir yorum yaptı. Bu romantik etkileşim, takipçilerin yüzünü güldürdü.