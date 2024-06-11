Geçtiğimiz yaz Alican Ayyıldız ile ilişkisini sonlandıran Bastık, gönlünü başarılı oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı.

Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenen çift, hayranlarını şaşkına çevirdi. Görüntülerin ardından gözler Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'ye çevrilirken, Tütüncü'den ilginç bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu, "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz" diyerek kafaları karıştırdı.

"Birbirimizi tanıyoruz"

Dün akşam bir davete katılan Serkay Tütüncü, bir muhabirin Zeynep Bastık'ı sorması üzerine "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" dedi. Bastık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ortada net bir şey yok, tanıma aşamasındayız" şeklinde konuşmuştu.