Gönülçelen dizisinin setinde tanışan ve 2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, bebeklerine kavuşmaya gün sayarken sosyal medyada da sürpriz bir paylaşımla takipçilerini mutlu etti. Zeynep Tuğçe Bayat, Instagram'da yaptığı paylaşımla bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.

“İsim bulamadık, hâlâ düşünüyoruz”

Zeynep Tuğçe Bayat, paylaşımında bebeklerinin ismini henüz belirlemediklerini ancak yurt dışında telaffuzunun kolay olacağı bir isim düşünüp, yabancı isim tercih etmediklerini belirtti. Bayat, "Bebeklerimize isim bulamadık, düşünüyoruz. Yurt dışında telaffuz konusunda sorun yaşamayacak bir isim arıyoruz" diyerek isim konusunda zamanlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, doğumun Türkiye'de olacağı müjdesini verdi.

Aile pozu ve bebek hazırlıkları devam ediyor

Bayat, aile fotoğrafı paylaşırken "Hadi gelin bir aile fotoğrafı çekelim dedim ama Mary’i ve Victor’u ikna edemedik. Ama Atlas bizimle" ifadelerini kullandı. Bebeklerinin ismi ve doğum tarihi hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı planlayan ünlü çiftin heyecanı her geçen gün artıyor.

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in bebeği için sabırsız bekleyiş

Bebekleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde olan ünlü çift, yakın zamanda ailelerine katılacak yeni bireyi ile ilgili detayları merakla bekliyor.