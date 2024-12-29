Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, Büyükşehir ve MASKİ çalışanlarıyla yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. Etkinliğe eşi Nurcan Zeyrek ile katılan Başkan Ferdi Zeyrek, alkışlarla karşılandı.

Geleceğe umutlu baktığını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Ben 2024'teki tüm olumsuzlukların artık 31 Aralık'ta son bulmasını, yeni yılın öncelikle sevdiklerimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Bu birlikteliğimiz bozulmadan, bugünkü güler yüzünüz de 2025'te asla solmadan, hep gülerek hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin. Ben sizleri çok seviyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi ki sizler benim ailemin birer ferdisiniz. Yeni yılda her alanda üretimi önceleyen ve destekleyen bir vizyonla; eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, altyapıdan kültür-sanat projelerine kadar pek çok alanda şehrimizi daha da ileriye taşıyacak büyük hedefler belirledik. Güçlü iş birlikleri, ortak değerler ve dayanışma sayesinde, Manisa'mızı tüm dinamikleriyle geliştirmeye devam edeceğimize olan inancımız tam” dedi.

‘Birlikteliğimiz devam edecek’

Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hiç yeni yıl kutlaması yapılmadığını hatırlatan Başkan Ferdi Zeyrek, “Biz gerçekten bir aileyiz. Çok da güzel bir aileyiz. Arkadaşlarımız ‘büyük başkan' diyor ama aslında büyük olan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ çalışanlarıdır. Ben her yılbaşını ailemle geçiriyorum. Böyle bir adetimiz var. Duydum ki bugüne kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hiç yılbaşı kutlaması yapılmamış. Bu benim için olmazsa olmaz. Çünkü biz 31 Mart'ta hep birlikte bir ismi değiştirmedik, bir paradigma değişikliğine gittik. Şehrimin ihtiyacı olan bu değişikliği ben sizlerle birlikte, her birinizle el ele tutuşarak yapacağımın bilincinde ve farkındayım. Hepimiz çok yoruluyoruz, çok da yorulacağız. Çünkü hizmet bekleyen Manisa'mdaki 1 buçuk milyon hemşerimiz var. Vatandaşlarımıza hizmet götürmek birlikteliğimizle olacak” dedi.

Ödenen maaşların işçinin emeği karşısında az olduğunu vurgulayan Zeyrek, “Ben elimden geldiğince, bütçemiz el verdiğince maaşlarımıza ve sizin emeklerinize dokunmak istiyorum. Keşke daha da çok verebilsek ama Ocak ayında da güzel bir şeyler olacağını tahmin ediyorum. Sizler vefakar ve cefakarsınız; ne kadar maaş verirsek verelim sizin emeğinize azdır. Hepinizin aldığı maaş ananızın ak sütü gibi helal olsun” ifadelerini kullandı.

‘Sahip çıkacağız’

Bugün eğlenmek için bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, “Geçtiğimiz yıl gerçekten çok çalıştık, çok çaba sarf ettik. Önümüzdeki yıl da çok çaba sarf edeceğiz. O yüzden bugün iş konuşmayalım. Sadece eğlencemize bakalım. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım, Demirci'nin Selendi'nin dağ köylerinde yalın ayak dolaşan çocuklar bizden hizmet bekliyor. Bizim harcadığımız her kuruşta oradaki evlatların vebali var ve biz bunu üstümüzde taşıyoruz. Biz devletimizin her kuruşuna sahip çıkacağız ve gücümüzün yettiğince tüm gün çalışarak bu hizmeti götüreceğiz” ifadelerini kullandı.