Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığını ön planda tutarak altyapı yatırımlarını her geçen gün güçlendiriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü atık su arıtma çalışmalarıyla büyük bir çevresel sorumluluğu yerine getiriyor.

Atık su arıtma tesislerinde yüksek kapasite ile çalışmalar sürüyor

Manisa genelinde 23 atık su arıtma tesisi, yılda milyonlarca metreküp atık suyu arıtarak doğaya salınımını sağlıyor. Bu tesisler, evsel atık suları kanalizasyon şebekesi aracılığıyla toplayarak, çevre dostu yöntemlerle arıtıyor ve güvenli bir şekilde deşarj ediyor.

Altyapı yatırımlarına önem veriliyor

Başkan Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa'nın geleceğini düşünerek altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Zeyrek, “Manisa’mızda halen 40-50 yıllık kanalizasyon sistemleri mevcut. Bu altyapıyı güncellemek ve şehrimizin önümüzdeki 30 yılını planlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

"Su kaynaklarımız her geçen gün daha fazla tehdit altında"

Zeyrek, suyun korunmasının hayatî bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. “Su kaynaklarımız, küresel iklim değişikliği nedeniyle her geçen gün daha fazla tehdit altında. Bu nedenle suyu israf etmemenin yanı sıra kirletici unsurları bertaraf etmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıtılan suyu tarımsal sulamada kullanmak için Sarıgöl'de pilot projeler başlattı. Bu projeyle, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve temiz su kaynaklarını korumak amaçlanıyor.

Zeyrek: "Temiz ve nefes alan bir Manisa için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Zeyrek, Manisa'nın doğal kaynaklarını koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedeflediklerini belirtti. “Geçtiğimiz yıl 45 milyon metreküp atık suyu arıttık ve çevreye zarar vermeden 34 bin ton arıtma çamurunu bertaraf ettik. Temiz su kaynaklarımızı koruyarak daha yeşil bir Manisa inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.