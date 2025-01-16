Manisa’da toplu taşıma hizmetlerinde yapılan köklü düzenlemeler, hem halkın yaşamını kolaylaştırdı hem de esnafın yüzünü güldürdü. Başkan Zeyrek, ulaşımı daha konforlu hale getirmek için önemli adımlar attıklarını açıkladı.

Yeni dönemde ulaşımda iyileştirmeler başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde gerçekleştirilen düzenlemelerle, şehir içi ulaşımda büyük bir değişim yaşandı. Manisalılar için daha hızlı, erişilebilir ve konforlu bir toplu taşıma deneyimi sunulması amacıyla kooperatiflerle yapılan anlaşmalar sonucunda sefer sıklıkları arttırıldı ve güzergâhlar genişletildi.

Sefer sayılarında yüzde 20 artış

Zeyrek’in öncülüğünde gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle, şehir içi ulaşımda önemli iyileştirmeler yapıldı. Özellikle öğrenci ve işçi ulaşımının kolaylaşması hedeflendi. Kooperatifler arasında yapılan yeni anlaşmalarla, sefer sıklıkları yüzde 20 oranında artırıldı. Bunun yanı sıra, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların ücretsiz seyahat hakkı da yeniden tanındı.

Şehir merkezine özel düzenlemeler yapıldı

Manisa şehir merkezindeki toplu taşıma hatlarında yapılan iyileştirmeler, günlük yaşamı kolaylaştırmaya devam ediyor. 155 No’lu Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, öğrenci ve mesai saatlerinde sefer aralarını 5 dakikaya düşürerek ulaşımı hızlandırdı. Ayrıca, filoya eklenen 14 yeni araçla sefer sayıları arttırıldı ve öğleden sonra seferler de artırılarak toplamda 18 araca çıkıldı.

İlçelerde ulaşımda devrim

Manisa il sınırları içerisindeki ilçelerde de toplu taşıma hizmetlerinde iyileştirmeler yapıldı. Akhisar, Salihli, Turgutlu ve Soma gibi ilçelerde sefer sayıları arttırıldı ve güzergâhlar genişletildi. Akhisar’da 5 No’lu hattın güzergâhı Bilal Habeşi Camii'ne kadar uzatılırken, okullar bölgesine hizmet veren hatlar daha fazla seferle güçlendirildi. Ayrıca, Gölmarmara’da sefer sayılarında yüzde 25 artış sağlanarak ulaşım daha etkin hale getirildi.

Manisa'nın ulaşımı daha hızlı ve konforlu olacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ulaşımda yapılan bu iyileştirmelerin hem halkın yaşam kalitesini arttırdığını hem de esnafın işlerini kolaylaştırdığını vurguladı. "İl genelinde yaptığımız düzenlemeler, ulaşımda halkımızın yaşamını kolaylaştırdı, esnafımızın yüzünü güldürdü. Katılımcı bir anlayışla Manisalıların yaşamına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.