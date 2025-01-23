Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, esnafın nabzını tutmak amacıyla Kuyumcular Çarşısı ve Ayakkabıcılar Çarşısı’na ziyaret gerçekleştirdi. Başkanlar, esnafla doğrudan iletişim kurarak, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında, Manisa'nın iki önemli çarşısındaki esnaflar, kendilerini ilgilendiren ekonomik sorunları dile getirirken, Başkanlar Zeyrek ve Durbay da bu sorunlara çözüm yolları aradıklarını vurguladı. Her iki başkan da esnafın taleplerine duyarlılık gösterdiklerini belirterek, onların önerilerinin önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Zeyrek, işbirliğinin önemine değindi

Başkanlar, ziyaret esnasında yalnızca ekonomik talepleri dinlemekle kalmayıp, esnafla samimi sohbetler yaparak işbirliğinin önemine de değindi. Zeyrek ve Durbay, Manisa çarşılarının ekonomik ve kültürel yapısını güçlendirmek amacıyla sürekli bir diyalog içerisinde olacaklarını belirtti.

Çarşılar ekonominin nabzını tutuyor

Programın sonrasında bir esnaf lokantasında yemek yiyen başkanlar, esnafın yanlarında olmaya devam edeceklerini ve ortaya çıkan taleplerin en kısa sürede değerlendirileceğini belirtti. Esnaf ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkanlara teşekkür etti.