Manisa Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, havuzun yapım süreci ve sonrasındaki denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirtildi.

Zeyrek’in ölümüyle ilgili yeni rapor hazırlandı

Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran’da evinin havuzunda meydana gelen elektrik akımına kapılması sonucu ölümüne ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca hazırlanan ek bilirkişi raporunda, havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmaması ve motor ile elektrik aksamlarının hatalı montajı nedeniyle sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti yapıldı.

Rapora göre, daha önce tutuklanan N.B. ve H.İ., havuzun motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde montajladıkları için asli kusurlu sayıldı. Diğer şüphelilerden Z.M. ise kusurdan sorumlu tutulmadı ve cezaevinden tahliye edildi. Ayrıca, havuzun inşa süreci ve sonrasındaki denetim görevlerini ihmal eden 6 kişi daha raporda kusurlu bulunarak, adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Yeni şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, iddianame hazırlandıktan sonra kamu davası açılacağı öğrenildi. Bu kişilerin inşaat aşamasındaki denetim görevlerini yerine getirmedikleri ve tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmadıkları vurgulandı.

Ne olmuştu?

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evindeki havuzun makine odasında meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeyrek, 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak, havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ve kaçak akım durumunu bildirmeyen A.S. gözaltına alınmış, ikisi de 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

14 Haziran’da, havuzun enerji odasının mesafesinin standartlara aykırı olduğu öne sürülen Z.M. ve havuz yapımında görev aldığı belirtilen M.Y.P, N.B. ve H.İ. gözaltına alınmıştı. Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada, Z.M., N.B. ve H.İ. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıkta işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.