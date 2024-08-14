Manisa Futbol Kulübü’nün belediyenin suyunu kaçak olarak kullandığını tespit ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek şunları söyledi: “Uncubozköy Mahallesi’nden aşağıya devam eden bölgede basınç sorunuyla ilgili bir çalışma başlattık. Bu çalışmamızda gördük ki, basıncın ve su kaybının yaşandığı en büyük tesisler, eğitim kurumları ve spor alanlarıydı. Bu yüzden dolayı birçok su saatinde bu şekilde denetlemeler yaptık. Bugüne kadar abone saatinde yaptığımız denetlemelerden kimsenin sesi çıkmazken, Manisa Futbol Kulübü’nün abone saatini aldığımızda birden Manisa’da yer yerinden oynadı ve basına düştü. Saati aldıktan sonra testlerden geçirdik ve saati tekrardan yerine taktık. Saati söktüğümüzde, MASKİ ekiplerimizin yaptığı araştırmalarda gördük ki, Manisa Futbol Kulübü bizim suyumuzu da kaçak kullanıyormuş. Yedek bir boruyla kaçak su çekmişler. Yıllardan beri tesisimizi hunharca kullanarak bize zarar veren Manisa Futbol Kulübü, suyumuzu da kaçak kullanmayı tercih etmiş. Bunun tabii ki yasal yollardan gerekli cezasını uygulayacağız.”



“Bu şehrin bir delikli kuruşunu bile kimseye çaldırmayacağız”

Yaptıkları uygulamanın Manisa FK’ya özel bir uygulama olmadığını kaydeden Başkan Zeyrek, “Yaptığımız çalışma, Manisa Futbol Kulübü’ne özellikle yapılmış bir uygulama değildir. O bölgede tüm abonelerimize yönelik basınç ve kaçağı önlemek için yapılan bir uygulamaydı. Bu uygulamayı ne kadar doğru yaptığımızı da Manisa Futbol Kulübü’nün şehrimizin suyunu kaçak kullanarak tespit ettiğimizde gördük. Şehrin tesisini, şehrin Büyükşehir Belediyesinin araçlarını, benzinini, iş gücünü, basınını her şekilde kullanıp, komik bir rakamla Manisa Büyükşehir Belediyesinden kiralayan bir şirket. Maalesef bizden önceki başkanın bir diğer damadına da futbol kulübüne entegre olarak kendine oyuncak edinmişler. Bir de utanmadan Manisa Büyükşehir Belediyesinin suyunu da kaçak kullanmışlar. Biz bunun üzerine yaptırımlarımıza devam edeceğiz. Bu şehrin bir delikli kuruşunu bile bundan sonra kimseye çaldırmayacağız. Biz 31 Mart’ta bu zihniyeti değiştirdik. Bu yüzden dolayı da bu mücadelemiz tüm rantçılara karşı devam edecektir. Bu şehrin her kuruşuna da sahip çıkacak ve kurtaracağız.” dedi.



“İnsan önce aynaya bakar ve yaptıklarından utanır”

Başkan Zeyrek açıklamasını şöyle tamamladı: "Manisa Futbol Kulübü; yıllardan beri bizim tesislerimizi kullandınız ve karşılığını ödemediniz. Burada 400 tane köyümde internet yokken, 147 tane köyümde içme suyu yokken buraların paraları sizlerin futbolcularına gitti. Buna göz yuman yönetim artık yok. Utanmadan bir de suyumuzu kaçak kullandınız. İnsan bir önce aynaya bakar ve bu yaptıklarından utanır. Çünkü Soma’da, Demirci’de, dağ köylerinde yalın ayak dolaşan çocukların vebali ve hakkı vardır bu paralarda. Ben bu hakkı asla ve asla bu tip girişimcilere yedirmeyeceğim. Damadın birini baskete, diğer damadı futbola vermiş ve bu şehrin paralarını bunlara harcamış bir zihniyeti de kınadığımı tekrardan ifade ediyorum.”