Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, arıcılık sektörüne yönelik desteğin artarak devam edeceğini açıkladı. Üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar büyük önem taşıyor.

Üreticilerle kritik toplantı: Arıcılıkla ilgili çalışmalar değerlendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Manisa'daki arı yetiştiricileri ve bal üreticileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, arıcılık sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu toplantıda, üreticilerin ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm önerilerini tartıştı.

"Paydaşlarla birlikte çalışarak doğru yatırımlar yapıyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Zeyrek, arıcılıkla ilgili çalışmalarda, sektörün ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemenin önemine değindi. "Hayata geçirdiğimiz her projede olduğu gibi, arıcılık alanındaki çalışmalarda da paydaşlarımızla görüş alışverişi yapıyoruz. Bu sayede, yatırımların daha doğru olacağına ve hedeflerimize daha kolay ulaşılacağına inanıyoruz" dedi.

Manisa'da arıcılığın gelişmesi için attıkları adımların devam edeceğini belirten Zeyrek, tarım politikaları doğrultusunda üreticilerin refahını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Toplantıya Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği, Salihli Bal Birliği ve Salihli Bal Üreticileri Kooperatifi üyeleri de katıldı.

Üreticilerin ihtiyaçları ilk kez Büyükşehir'de dinlendi

Başkan Zeyrek, bu tür toplantıların önemine vurgu yaparak, önceki yıllarda birçok kooperatif başkanının Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ilk kez ihtiyaçlarını iletme fırsatı bulduğunu belirtti. "Bugüne kadar yapılan pek çok toplantıda, üreticilerimiz ihtiyaçlarının sorulmadığını söylediler. Bu bizim için çok önemli. Çünkü yalnızca arıcılara değil, her projede paydaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. Bu sayede doğru ve etkili çözümler üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Desteğin sürekliliği vurgulandı

Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz ay yaklaşık 2 bin arı kovanı dağıttığını hatırlatarak, bu tür desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Belediye olarak şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediklerinin altını çizen Zeyrek, "Harcamalarımızı şeffaf bir şekilde paylaşıyor, her kuruşun hakkaniyetle dağıtılmasına özen gösteriyoruz. Üreticilerimizin desteği her zaman önceliğimiz olacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önümüzdeki dört yıl boyunca üreticilere olan desteğin artarak devam edeceğini ve tarım sektöründe kalıcı çözümler üretmeye odaklanacaklarını ifade etti. "Bu toplantıları çok önemsiyoruz ve üreticilerimizle el birliği içinde, kooperatiflerle birlikte Manisa’yı daha güçlü bir tarım merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.