CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “zeytin-maden yasası” olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için, 12 partiden 260’ın üzerinde milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

CHP, zeytin yasasını AYM’ye taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de kabul edilen “7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını duyurdu.

Hazırlanan dilekçeye 12 farklı partiden ve bağımsızlardan olmak üzere 260’ın üzerinde milletvekili imza attı. Başvuru, bugün AYM’ye sunuldu.

Günaydın’dan sert eleştiri

AYM önünde açıklama yapan Günaydın, söz konusu düzenlemenin zeytinliklere, meralara, ormanlara ve tarım alanlarına büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Günaydın şu ifadeleri kullandı:

“Bu yasa için gece 03.00’te bile yoklama istesek, AK Parti’nin bütün milletvekilleri hazır bekliyordu. Bu durum, sermayenin Cumhur İttifakı üzerindeki etkisinin en açık göstergesidir.”

“Zeytinimize sahip çıkmaya devam edeceğiz”

CHP’li Günaydın, yasayı “yıkım yasası” olarak nitelendirdi ve şu başlıklara dikkat çekti:

Acele kamulaştırma yetkisinin genişletilmesi,

ÇED sürecinin esnetilmesi,

Madencilik ve enerji yatırımlarında denetim mekanizmasının kaldırılması.