Aliağa’da geleneksel hale gelen Zeytin Hasat Şenliği, 21 Ekim Salı günü zeytinin bereketini kutlamak için üreticileri ve vatandaşları bir araya getirecek.

Zeytinin bereketi Aliağa’da kutlanacak

Aliağa’da zeytin ve zeytinyağı kültürünün yaşatılması, üreticilerin desteklenmesi ve bölge tarımının önemine dikkat çekilmesi amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 10.30’da Çıtak Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Aliağa Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen şenlik, çiftçileri, üreticileri ve vatandaşları bir araya getirerek zeytinin bereketini kutlayacak.

Hasattan tadım yarışmasına renkli bir gün

Her yıl büyük ilgi gören etkinlik bu yıl da dolu dolu bir programla katılımcılarını karşılayacak. Gün boyunca sürecek etkinliklerde;

Zeytin bahçesinde geleneksel hasat etkinliği,

Avcı Zeytinyağı Fabrikası ziyareti,

Yöresel zeytin standı,

Sofralık zeytin yapımı atölyeleri,

En İyi Zeytinyağlı Sarma Yarışması,

Zeytinyağı Tadım Yarışması gibi etkinlikler yer alacak.

Şenlikte ayrıca çekilişle sürpriz hediyeler dağıtılacak, katılımcılara zeytin fidanı hediye edilecek. Gün, müzik dinletisiyle sona erecek.