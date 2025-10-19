Akhisar, 25-26 Ekim 2025 tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenen Leziz Akhisar Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Akhisar’ın lezzetlerini ve üretim gücünü Türkiye’ye tanıtacak festival, Şehir Parkı’nda gerçekleştirilecek. EMD İzmir Şubesi üyeleri etkinlik kapsamında Akhisar’ın lezzetlerini deneyimleyerek, Akhisar-Sindelli Köyü’nde yer alan 1500 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu Anıt Bahçe’yi de gezdiler. EMD İzmir Şubesi üyeleri, Akhisar’ın zeytin üretimindeki konumu ve bu alanda yapılan çalışmaları Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili’den dinledi.

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili basın toplantısında yaptığı konuşmada, 25-26 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Leziz Akhisar Festivali hakkında bilgi verdi.

Festivali düzenlemek için 3 yıldır ön çalışma yaptıklarını ifade eden Kayserili, “ Akhisar hem tarihi hem de gastronomisi çok üst düzeyde olan bir kent. Akhisar, artık lezzet rotaları arasında yerini aldı. İnsanlar özellikle Akhisar’ın lezzetlerini tatmaya geliyorlar.Bizde yapacağımız festivalle tüm Türkiye’ye, dünyaya Akhisar’ın yerel lezzetleri pideli paça çorbası, keşkek, katmer, Akhisar Köftesi, kokoreç, sakatatlar, zeytin ve zeytinyağlı menüleri tanıtmak istiyoruz, lezzet severleri Akhisar’da ağırlamak istiyoruz” dedi.

Akhisar ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu söyleyen Kayserili, Akhisar’da üretilen yeşil zeytinin Türkiye’nin yüzde 70’ini, siyah zeytinin de yüzde 30’unu oluşturduğunu ifade ederek, “Zeytinyağı denince akla Ayvalık, zeytin denince Gemlik geliyor. Ancak Gemlik’te satılan zeytinler Akhisar’dan giden, Ayvalık’ta satılan yağlar da Akhisar’dan giden yağlar. Akhisar zeytinin başkenti olmuş durumda. Akhisar’da iki tane Organize Sanayi (OSB) var. Biri Karma OSB diğeri de Zeytin İhtisas OSB. Şu anda iki sanayi bölgemiz de dolmuş durumda” diye konuştu. Kayserili, Akhisar Belediyesi’ne ait 5 bin dönümlük bir arazide üçüncü sanayi bölgesini ‘endüstri bölgesi’ olarak kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan da çocukluğunun geçtiği Akhisar’ın ekonomik dönüşümüne dikkat çekerek çarpıcı ihracat verilerini açıkladı. Bir zamanlar tütünün egemen olduğu topraklarda bugün 17 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye lideri konumuna yükseldiğini belirten Demircan, “ Akhisar 80 bin hektarlık tarım arazileriyle ve ürün deseniyle Türkiye’nin en önemli gıda ambarlarından biri” dedi.

Demircan, Türkiye’de 27 sektörde ihracat kaydı tutulduğunu belirterek, "Akhisar’ın 2024’te 23 sektörde ihracat yapması, ilçenin sektörel zenginliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Zeytin ve zeytinyağı sektörü 47 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, meyve sebze mamulleri sektörü 37 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 31 milyon dolar döviz getirisi sağladı. İhracatta ilk üç pazar ise 35 milyon dolarla Irak, 20 milyon dolarla Fransa ve 11 milyon dolarla Almanya oldu. Akhisar, 2024’te toplamda 110 ülkeye ürünlerini ulaştırmayı başardı” diye konuştu.

Konuşmasında Akhisar’ın il olma hedefine dikkat çeken Demircan, merhum Süleyman Demirel’in Akhisar’a il vaadini hatırlatarak ilçenin 82. İl olmasını diledi.

Akhisar’ın çevresindeki Soma, Kırkağaç, Gördes, Demirci, Sındırgı, Gölmarmara gibi ilçeler için bir çekim merkezi olduğunu belirten Demircan, "Ticaret Bakanlığı iller bazında faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri yayınlıyor. Akhisar il olduğunda üretimi Akhisar’da yapılıp ihracat işlemleri başka illerde kayda alınan ihracatta Akhisar’ın ihracat rakamına dahil edilecek. O zaman Akhisar’ın gerçek ihracat rakamının en az 2-3 kata çıkacağına ve 500 milyon dolara ulaşacağına inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.