CHP’li Karakoz zeytinliklerin madene açılmasına sert tepki gösterdi

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan torba yasa teklifine karşı çıktı. Karakoz, iktidarın rant ve para hırsıyla zeytinlikleri yok etmeye çalıştığını vurguladı. “Zeytinliklerimiz ülkemizin ve Aydın’ın en kıymetli doğal varlıklarıdır” diyen Karakoz, bu talanın her yere sıçrayacağı uyarısında bulundu.

Zeytinlikleri ranta açmak memlekete ihanet

Karakoz, zeytin ağacının Türkiye’de binlerce yıldır sürdürülen kültürün parçası olduğunu belirtti. Yaklaşık 500 bin ailenin geçimini doğrudan zeytin ve zeytinyağı üretiminden sağladığını hatırlatan Karakoz, “AKP iktidarı gölgesinden para kazanamadığı ağacı kestiriyor. Bu düzenleme ile memlekete ihanet ediyorlar” dedi.

Aydın’ın doğal varlıkları tehdit altında

Aydın’da yaklaşık 25 milyon zeytin ağacı bulunduğunu ifade eden Karakoz, maden faaliyetlerinin doğal yaşamı ve üretimi tehdit ettiğini aktardı. “Bugün Muğla’da başlayan talan yarın Aydın’a da sıçrayacak. Zeytinliklerimiz tarım ve çevre için olmazsa olmazdır” diye konuştu.

Maden ve enerji talanının canlı tanığı

Karakoz, Beşparmak Dağları Latmos Bölgesi’nde yaşanan çevre felaketine dikkat çekti. Bölgede maden ve JES faaliyetlerinin doğayı tahrip ettiğini ve iktidarın buna göz yumduğunu ifade etti. “Bu zihniyet, zeytinlikler için de aynı” diyerek iktidarı uyardı.

Milletvekillerine çağrı

Son olarak Karakoz, “İktidar vekillerini ülkemizi ve evlatlarımızı düşünmeye, bu vebalin altına girmemeye çağırıyorum. Millete rağmen iş yapmayın” dedi. CHP olarak zeytinliklerin talanına karşı olduklarını net biçimde vurguladı.