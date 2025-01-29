Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zeytinliova Mahallesi’nde 59 bin metrekare kilit parke taşı döşeyerek mahalleye modern bir görünüm kazandırdı. Mahalle sakinlerinden büyük övgü aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı ve üst yapı iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akhisar ilçesinin Zeytinliova Mahallesi de bu kapsamda önemli bir yenileme sürecinden geçti. Mahalledeki tüm sokaklar, ferah ve güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla baştan sona yenilendi.

59 bin metrekare kilit parke taşı döşendi

Zeytinliova’daki sokakların yeniden düzenlenmesi için yoğun bir mesai harcandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vererek, mahallenin %50’sinde, hem ana caddelerde hem de ara sokaklarda 59 bin metrekare kilit parke taşı döşendiğini belirtti. Yeltin, bu yenileme işleminin belediyenin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini ve Zeytinliova’nın altyapısının sağlamlaştırılmasının ardından üst yapı çalışmalarının başladığını ifade etti.

Zeytinliova Mahallesi’ne yapılan katkı büyük takdir topladı

Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir, yapılan çalışmaların mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. Özellikle önceki yıllarda içme suyu hatlarındaki sık sık yaşanan arızalar nedeniyle mahallede büyük zorluklar yaşandığını belirten Demir, altyapı iyileştirmeleriyle bu sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi. Sokakların parke taşı ile yenilenmesinin ardından Zeytinliova’nın görünümünde büyük bir değişim yaşandığını kaydeden Demir, "Bu çalışmalar Zeytinliova’ya büyük bir katkı sağladı, Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Zeytinliova'da yaşam kalitesi artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin her köşesine değer katacak şekilde yürüttüğü bu çalışmalar, Zeytinliova Mahallesi’nde yaşam kalitesinin artmasına yardımcı oldu. Mahalle sakinlerinin, ulaşım ve altyapı sorunlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılar ortadan kalkarken, ilçenin modern bir görünüme kavuşmasıyla birlikte, Zeytinliova, Manisa'nın gözde bölgelerinden biri olma yolunda ilerliyor.