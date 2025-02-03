BİM, 11 Şubat 2025 Aktüel ürünleri kataloğuyla alışveriş severlere heyecan verici fırsatlar sunuyor. Zeytinyağı, salça çeşitleri ve çikolata gibi gıda ürünlerinde cazip indirimler dikkat çekerken, temizlik ve bakım ürünlerinde de büyük avantajlar bulunuyor. Hem mutfak hem de ev ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir fırsat dönemi başladı. BİM, zengin ürün yelpazesiyle şubat ayında da bütçenizi rahatlatacak avantajlar sunmaya devam ediyor.

BİM atıştırmalık ürünler

Portakallı gazoz 1 L: 29,50 TL

Sütlü çikolata kaplı çilekli draje: 99 TL

Şeker ilavesiz kakaolu fındık ezmesi: 175 TL

Pasta keki: 59 TL

Portakal soslu çikolata kaplı bisküvi: 23,50 TL

Frambuaz soslu mini kek: 36 TL

BİM gıda ürünleri

Salça çeşitleri: 69,75 TL

Pancar turşusu: 37,50 TL

Sızma zeytinyağı 1 L: 190 TL

Reçel çeşitleri: 85 TL

Sirke çeşitleri: 19,75 TL

Makarna çeşitleri: 29,75 TL

BİM temizlik ve bakım ürünleri

16’lı kağıt havlu: 159 TL

40’lı tuvalet kağıdı: 239 TL

Yoğun kıvamlı çamaşır suyu: 71,50 TL

40’lı bulaşık makinesi kapsül: 199 TL

Saç toniği: 195 TL

Maskara: 145 TL

LED’li çerçeve: 249 TL

Metal ayna: 209 TL

Takı askılığı: 445 TL

Diş fırçası: 45 TL

Sarı temizlik bezi: 45 TL