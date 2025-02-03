BİM, 11 Şubat 2025 Aktüel ürünleri kataloğuyla alışveriş severlere heyecan verici fırsatlar sunuyor. Zeytinyağı, salça çeşitleri ve çikolata gibi gıda ürünlerinde cazip indirimler dikkat çekerken, temizlik ve bakım ürünlerinde de büyük avantajlar bulunuyor. Hem mutfak hem de ev ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir fırsat dönemi başladı. BİM, zengin ürün yelpazesiyle şubat ayında da bütçenizi rahatlatacak avantajlar sunmaya devam ediyor.
BİM atıştırmalık ürünler
Portakallı gazoz 1 L: 29,50 TL
Sütlü çikolata kaplı çilekli draje: 99 TL
Şeker ilavesiz kakaolu fındık ezmesi: 175 TL
Pasta keki: 59 TL
Portakal soslu çikolata kaplı bisküvi: 23,50 TL
Frambuaz soslu mini kek: 36 TL
BİM gıda ürünleri
Salça çeşitleri: 69,75 TL
Pancar turşusu: 37,50 TL
Sızma zeytinyağı 1 L: 190 TL
Reçel çeşitleri: 85 TL
Sirke çeşitleri: 19,75 TL
Makarna çeşitleri: 29,75 TL
BİM temizlik ve bakım ürünleri
16’lı kağıt havlu: 159 TL
40’lı tuvalet kağıdı: 239 TL
Yoğun kıvamlı çamaşır suyu: 71,50 TL
40’lı bulaşık makinesi kapsül: 199 TL
Saç toniği: 195 TL
Maskara: 145 TL
LED’li çerçeve: 249 TL
Metal ayna: 209 TL
Takı askılığı: 445 TL
Diş fırçası: 45 TL
Sarı temizlik bezi: 45 TL