Zeytinyağı, sağlık için önemli bir besin kaynağı olmasının yanı sıra saflığı ve kalitesi de büyük önem taşır. Ancak son zamanlarda zeytinyağında tağşiş ve hile vakaları sıkça gündeme gelmektedir. Tağşiş, ürüne istenmeyen maddeler eklenmesi anlamına gelir ve tüketiciler için ciddi bir güven sorunu oluşturur. Zeytinyağının saflığını korumak ve kalitesini doğrulamak için tüketiciler, güvenilir markaları tercih etmeli ve ürünlerin etiketlerini dikkatle incelemelidir. Ayrıca zeytinyağının organoleptik özellikleri, aroma ve tadının doğallığını değerlendirmek de önemlidir. Sağlıklı ve kaliteli zeytinyağı seçiminde doğru bilgi ve dikkatli tercihler, tüketicilerin sağlığını korumasına yardımcı olacaktır.

Zeytinyağı, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak bilinirken, piyasada yapılan sahtecilik ve tağşişler tüketicileri endişelendiriyor. Zeytinyağı üretiminde sıkça karşılaşılan hileli yöntemler, ürünlerin kalitesini ve doğallığını tehdit ediyor.

Tağşişler iki ana grupta toplanıyor

Zeytinyağına yapılan tağşişler genellikle iki ana grupta toplanıyor. Birinci grup, natürel sızma zeytinyağının içine işlem görmüş rafine ya da kolon yağı gibi farklı kalitelerde zeytinyağlarının karıştırılmasıyla oluşuyor. Bu karışımlar, tüketiciye natürel sızma zeytinyağı olarak sunulurken, aslında ürünün doğallığı ve kalitesi büyük ölçüde düşürülüyor. İkinci grup ise zeytinyağına bitkisel kökenli tohum yağlarının (ayçiçek, soya, pamuk, mısır, yerfıstığı vb.) eklenmesiyle elde edilen karışımları içeriyor. Bu karışımlar, özellikle riviera zeytinyağı kategorisinde tüketicilere sunulmakta ve gerçek zeytinyağından farklı olarak satışa sunulmaktadır.

Tüketici korumasız

Uzmanlar, bu tür sahtecilik ve tağşişlerin tüketiciyi korumasız bıraktığını belirtiyor. Zeytinyağı kalitesini anlamanın laboratuvar analizleri dışında zor olduğunu vurgularken, doğru ve güvenilir ürünlerin seçilmesi için Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından belirlenen kalite kontrol programlarının takip edilmesi gerektiğini öneriyor. Tüketicilerin sağlıklı ve doğal zeytinyağı tüketimine özen göstermeleri, bu tür hileli ürünlerden korunmalarını sağlayabilir.