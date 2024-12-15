EVOO World Ranking Dünya Kalite Sıralamasında dünyanın en iyi 4. zeytinyağı seçilen Nova Vera'nın tadım etkinliğinde, Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol önemli açıklamalarda bulundu. Erol, Türkiye'nin Ege kıyılarında yer alan 98 zeytin çeşidinden üretilen kaliteli zeytinyağlarının sağlık açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Erol, zeytinyağının kalitesinin iyi zeytinle başladığını vurgulayarak, "İyi bakılmış zeytin, doğru hasat zamanı, soğuk sıkım ve özenli işleme, zeytinyağının sağlık iksiri olmasını sağlar" dedi. Zeytinyağındaki serbest asitliğin, yağın elde edildiği zeytinlerin sağlığı ile ilişkili önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, zeytinyağının asidinin düşük, polifenol değerinin yüksek olmasının sağlık açısından en iyi sonuçları verdiğini belirtti.

Zeytinyağının saklanma şekli önemli

Erol, zeytinyağının saklanma şekliyle ilgili de önemli uyarılarda bulundu. Plastik ambalajda saklanan zeytinyağının, ambalajla etkileşime girdiğini belirten Erol, "Gün ışığı zeytinyağındaki yararlı bileşenleri hızla yok eder. Bu yüzden zeytinyağını koyu renk cam şişe veya tenekede saklamak gerekir" dedi.

Zeytinyağıyla ilgili önemli ipuçları

Zeytinyağının acılık, yakıcılık ve meyvemsilik özelliklerinin güçlü bir yağ işareti olduğunu ifade eden Erol, "Zeytinyağının yanma sıcaklığı 210 derece civarındadır. Bu nedenle, zeytinyağını yemeklerde yüksek ısıya maruz bırakmak, yağın sağlığa olan faydasını azaltır" diye belirtti. Zeytinyağlı yemeklerde, lezzet ve sağlık için ideal ısıda pişirme önerisini yineleyen Erol, bu şekilde zeytinyağının faydalarının korunacağını vurguladı.