Zeytinyağlı enginar, özellikle yaz aylarında hafif yemek tercih edenler için vazgeçilmez bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Enginarın sağlığa olan faydaları ve zeytinyağının lezzeti birleşince, sofraların yıldızı olmaya aday bir yemek ortaya çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı enginar tarifi:

Malzemeler:

6 adet enginar

1 limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı su

1 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

Taze dereotu (süsleme için)

Yapılışı:

Enginarların dış yapraklarını temizleyin ve limonlu suya koyarak kararmalarını önleyin. Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın ve ince doğranmış soğanları ekleyerek kavurun. Sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Enginarları tencereye yerleştirin, üzerine pirinci, tuzu, karabiberi, toz şekeri ve suyu ekleyin. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Pişen enginarları ocaktan alın ve üzerine ince doğranmış dereotu ile süsleyin. Soğuduktan sonra servis yapın.

Zeytinyağlı enginarın püf noktaları:

Enginarların kararmaması için limonlu su kullanmanız faydalı olacaktır.

Pirinci daha önce ılık suda bekletirseniz, pişirme süresini kısaltabilirsiniz.

Taze dereotu, yemeğin lezzetini ve görünümünü artırır.

Zeytinyağlı enginar, hem lezzeti hem de sağlık açısından birçok avantajı olan bir yemektir. Baharın taze enginarları ile hazırlayacağınız bu tarif, hem hafif bir öğün hem de zarif bir sunum seçeneği sunar. Deneyin ve sofralarınızı şenlendirin!