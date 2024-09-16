Zf Aftermarket Frankfurt'ta Yenilikçi Teknolojilerini Tanıttı

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Automechanika Fuarı, otomotiv servis endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından biri olarak kapılarını açtı. Fuar, 80 ülkeden 4.200 şirketin katılımıyla gerçekleşirken, otomobil ve ticari araç teknolojilerinde lider firmalardan biri olan ZF Aftermarket, son teknoloji ürün ve çözümleriyle dikkat çekti.

ZF Aftermarket'ten Türkiye'ye özel yaklaşımlar

ZF Aftermarket IMEA Bölge Başkanı Andre Scholle, Türkiye’nin en büyük büyüme potansiyeline sahip pazarlardan biri olduğunu vurguladı. Scholle, ZF’nin Türkiye’deki varlığını son yıllarda önemli ölçüde artırdığını belirterek, yerel ekiple güçlü bir sahada olduklarını ifade etti. ZF Aftermarket Türkiye Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu da, Türkiye’de yenilikçi servis çözümleri ve yüksek kaliteli bileşenler ile pazarın ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini dile getirdi.

Aydınlıoğlu, ZF'nin sunduğu çözümler arasında elektrifikasyon ve ADAS sistemlerinin ön plana çıktığını söyledi. Özellikle bağımsız servis noktalarını geleceğe hazırlamak için teknoloji ve eğitimle sahada aktif olacaklarını belirtti.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik

ZF Aftermarket Başkanı Philippe Colpron, müşterilere yüksek kaliteli çözümler sunmanın yanı sıra sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama misyonlarının altını çizdi. ZF, özellikle fren sistemleri ve elektrikli araçlar için sunduğu kapsamlı ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Colpron, bağımsız yenileme pazarında teknoloji desteği ve eğitim hizmetleriyle sektöre değer kattıklarını ifade etti.

Automechanika'da tanıtılan teknolojiler

ZF Aftermarket, fuarda ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) çözümleri ve kalibrasyon ekipmanlarını da tanıttı. Yılda 10 milyondan fazla kamera üreten ZF, küresel pazar lideri konumunda bulunuyor. ADAS kalibrasyon ekipmanı, statik ve dinamik kalibrasyon için kapsamlı çözümler sunarken, yeni ZF [pro]Diagnostics sistemi ile bu süreci dijital teknolojilerle kolaylaştırıyor.

Elektrikli ve hibrit araçlar için sunduğu çözümleri genişleten ZF, "Bak - Onar - Değiştir" stratejisi ile elektrikli araçların bakımını optimize ediyor. Özellikle Avrupa'daki elektrikli araçların %50’sinin ZF'nin ürün portföyüyle bakımını gerçekleştirebilmesi, firmanın sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

Güvenlik ve teknoloji ile mobilite geleceği

ZF, ticari araçlar için geliştirdiği ADAS portföyünü de genişleterek DAF ve IVECO araçlara özel sistemler sunuyor. Bu çözümler, sürücülerin riskli sürüş senaryolarına yanıt vermelerine yardımcı olarak yol güvenliğine katkı sağlıyor. Ayrıca ZF'nin CeTrax sistemi, otobüsler ve kamyonlar için sıfır emisyonlu bir merkezi tahrik sistemi olarak dikkat çekiyor.

ZF Akıllı Takograf ise filo yöneticilerine gerçek zamanlı bilgi sağlayarak operasyonel verimliliği artırıyor ve AB düzenlemelerine uyumu kolaylaştırıyor. Bu teknolojiler, mobilitenin geleceğini şekillendirirken, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım için önemli bir adım olarak görülüyor.