Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Trabzon’da bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Gazze'deki mazlum Filistin halkına yapılan zulmün herkesi derinden yaraladığını belirterek, “Bizler Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alpaslan’a kadar uzanan kutlu bir davaya sahip çıkıyoruz. Zulme uğrayan milletlerin, Gazze’nin, Filistin’in, Doğu Türkistan’ın sesi oluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, dünyanın dört bir köşesindeki mazlumların bayrağıdır. Bu vesileyle İsrail’in çoğu bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze’de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları bir kez daha nefretle kınıyorum. 3 gün önce şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye’ye Allah’tan rahmet diliyor, Filistin'deki zulmün bir an evvel sona ermesini rabbimden niyaz ediyorum. Yıllardır devam eden ve 7 Ekim’de katliama dönüşen saldırılar sonunda Gazze'deki mazlum Filistin halkına yapılan zulüm hepimizi derinden yaralamaktadır. Bakmaya dayanmayacak seviyelerde bir vahşet yaşanıyor. İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Masum bebeklerin, masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç, hiçbir ideoloji meşru görmez, gösteremez. Cumhurbaşkanımızın geçen gün de belirttiği gibi kalıcı barışa giden yolun açılması için Türkiye üzerine düşen ne varsa yapmaya hazırdır.Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz ve biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Bu da böyle bilinsin” dedi.

TÜRKSAT 6A’nın yıl sonuna doğru kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacağını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A’yı başarıyla fırlattık. Test süreci devam ediyor. İnşallah yıl sonuna doğru da kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak” şeklinde konuştu.

“Yeni Zigana Tünelimizden 2 milyon 200 bin üstünde araç geçti”

Trabzon’a yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Uraloğlu, “Tüm ülkemizde olduğu gibi Trabzon’umuzu da dev yatırımlar ile dört baştan imar etmeye devam ediyoruz. Son 22 yılda Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 147,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Trabzon’un 2003’te 56 kilometre olan bölünmüş yolunu 242 kilometreye çıkardık. Karadeniz Sahil Yolunu tamamladık. Yılan hikayesine dönen Tanjant Yolu’nu da yine biz tamamladık. Zigana tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme çalışmasının yürütüldüğü güzergaha adeta bir mühür vurduk. Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlayan 14,5 km uzunluğunda Yeni Zigana Tüneli’ni çift tüplü olarak inşa ettik. Açıldığı günden bu yana Yeni Zigana Tünelimizden 2 milyon 200 bin üstünde araç geçti. Zigana Tüneli Trabzon’u, Karadeniz’i sadece Gümüşhane’ye, Bayburt’a veya Erzurum’a bağlamıyor. Bütün doğu ve Güneydoğu’ya bağlıyor. Kanuni Bulvarı; Hiç şüphesiz Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren bir projemiz. Hamdolsun bu projemizin de sonuna doğru geliyoruz. Diğer önemli karayolu projemiz de Güney Çevre Yolu projemiz. Yapımına başladığımız 16,5 kilometre uzunluğundaki 1. kesim Akçakale’den ayrılıp, mevcut sahil yolunun güneyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı’nda son buluyor. Başladığımız hiçbir projeyi yarım bırakmadık. Güney Çevre Yolu’nu da inşallah biz bitireceğiz” diye konuştu.

“Trabzon’umuza 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız”

500 bin insanı hizmet edecek kent içi raylı sistemi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Trabzon’umuza, Akçaabat’tan Yomra merkeze ulaşan Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, otogar ve Havalimanı gibi 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Yaklaşık 32 km olan proje genel itibariyle 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar hattında 500 bin insanımıza hizmet edecek. Özellikle yaz aylarında turizmin artması ile yoğunlaşan trafik rahatlamış olacak. Çalışmaları devam eden uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından da en kısa sürede ihale edecek ve yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu arada Kırıkkale - Çorum arası hızlı tren yapım ihalesini de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna doğru ya da gelecek senenin başında da Çorum ile Samsun arasının ihalesini gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da Samsun’dan Sarp’a sahilden demiryolu götürebilmeyle ilgili proje çalışmalarını başlattık. Bu ne kadar zor olsa da Doğu Karadeniz’de yoğunluklu olarak yerleşim de sahilde olduğu için yük taşırken bir yandan da yolcu taşımacılığı açısından doğru bir planlama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Trabzon Havalimanı 2024 yılının ilk 6 ayında 11 bin 360 uçak trafiğiyle 1,5 milyondan fazla yolcu ağırladı"

Trabzon için yatırım programına alınan yeni bir havalimanı projesi olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Trabzon Havalimanımızda ülkemizin en yoğun havalimanlarından biri biliyorsunuz. 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ülkemiz havalimanları arasında 9. sırada yer aldı. Bu yıl ilk 6 ayında iç ve dış hatlarda 11 bin 360 uçak trafiğiyle 1,5 milyondan fazla yolcu ağırladı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut Havalimanını genişletmek ve Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara da başladık. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Dış hatlar terminal binasındaki çalışmalarımızı bitirdik, bağlantı yolunu yapıyoruz. İnşallah, Ağustos ayı içerisinde açacağız. CIP binasını da Türk Hava Yolları kendi konseptine göre iç düzenlemeler yaptı ve tamamladı. O da önümüzdeki günlerde açılacak. Bildiğiniz üzere Trabzon için yatırım programına da aldığımız yeni bir havalimanı projemiz var. Çünkü Trabzon Havalimanının pist uzunluğu 2 bin 650 metre artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli değil. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edeceğiz. Neden daha doğuya kaydıramıyoruz ya da batıya diyebilirsiniz. Biz coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda çalışıyoruz. Projenin kesinleşmesinin ardından yapım ihalesini de önümüzdeki süreçte başlatacağız” ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Bazen dizlerimizi birazcık kırarsınız. Birazcık alçaltırsınız. Birileri sizin diz çöktüğünüzü zanneder. Halbuki siz daha yukarıya doğru zıplamak için bunu yapmışsınızdır. 31 Mart’ı ben tam böyle benzetiyorum” dedi.