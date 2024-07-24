Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma ekipleri devriye sırasında kayıp zihinsel engelli bir şahsı ormanlık alanda buldu. Bulunan M.E. (55), sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Devriye esnasında ihbar alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yangın tedbirleri kapsamında ormanlık alanlardaki devriyelerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi’nde devriye gezen ekipler, bir şahsın girilmesi yasak olan ormanlık alana giriş yaptığına dair bir ihbar aldı.

Yatar vaziyette bulundu

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekibi, Horozköy Mahallesi'nin güney istikametindeki bir bahçede arama faaliyeti başlattı. Yapılan arama sonucunda, zihinsel engelli olduğu tespit edilen 55 yaşındaki M.E. yatar vaziyette bulundu.

Aileye teslim edildi

Bulunduğu yerden alınan M.E., sağlık kurumuna sevk edilerek muayene ve kontrolleri yapıldı. Sağlık durumu kontrol altına alınan M.E., daha sonra ailesine teslim edildi.