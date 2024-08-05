Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman'ın yürütücülüğünü yaptığı "Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Depreme Hazırlık Eğitimi" başlıklı proje, TÜBİTAK-4008 2. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, başvuran 618 proje arasından seçilen 68 projeden biri oldu.

TÜBİTAK desteğiyle önemli bir proje

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi destekleyen TÜBİTAK'ın bilim insanlarının önemli projelerini desteklemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Budak, “Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman ve ekibinin yürütücülüğünü üstlendiği proje, zihinsel yetersizliği olan çocukların afetlere hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Projeyi gerçekleştiren ekibi tebrik ediyorum” dedi.

Deprem hazırlık eğitimleri

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman, zihinsel yetersizliği olan çocukların deprem öncesi, sırasında ve sonrasında etkili bir şekilde hazırlıklı olmalarını sağlamak için özel eğitim içerikleri hazırladıklarını ifade etti. Proje, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri hedefliyor. Eğitimler model olma, rehberli uygulama ve geri bildirim verme gibi yöntemlerle desteklenecek.

Multidisipliner ekip

Projede, Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman’ın yanı sıra Arş. Gör. Dr. Ebru Konal Korkmaz, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ökkeş Kısa ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bilal Özbek araştırmacı olarak görev alıyor.

Proje, zihinsel yetersizliği olan çocuklar için depremle ilişkili acil durum, güvenlik ve barınma hizmetlerinin niteliklerini artırmayı amaçlıyor.