Hava Taksi İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yeşilgül, İtalya'nın Türk ticari uçaklarına yönelik dezenfeksiyon uygulaması talebine karşılık olarak, Türkiye'nin de Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Zika Virüsüne yönelik riskli ülkeler listesinde yer alan ülkelerden gelen uçaklardan dezenfeksiyon talep etmesi gerektiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin, Aedes aegypti sivrisineklerinin bulunduğu ve Zika virüsü riskinin yüksek olduğu ülkelerden gelen uçaklardan dezenfeksiyon talep etmesinin ulusal güvenlik ve halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Hava Taksi İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yeşilgül, bunun sadece adil bir uygulama değil, aynı zamanda halk sağlığını koruma meselesi olduğunu belirtt.

Aedes aegypti sivrisinek vektörlerinin bulunduğu, ancak bilinen Zika virüsü bulaşının olmadığı ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığına dikkat çeken Yeşilgül, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu değerlendirmesi ile Türkiye'nin Zika virüsü bulaşı açısından düşük riskli ancak potansiyel taşıyıcı sivrisinek türlerinin mevcut olduğu bir ülke olduğunu belirtildiğinin altını çizdi. Yeşilgül, “Bu durum, Türkiye'de Zika virüsü enfeksiyonunun henüz tespit edilmediğini ancak Zika virüsünü taşıyabilecek sivrisinek türlerinin bulunduğunu göstermektedir.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’YE GELEN UÇAKLARDAN DEZENFEKSİYON İSTENMİYOR

Uluslararası havacılık dokümanlarına da atıfta bulunan Yeşilgül, "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen kurallar, her ülkenin kendi hava sahasında adil ve eşit uygulamalarda bulunmasını gerektirir. Bu nedenle, Türkiye'nin de bu sivrisineğin bulunduğu ülkelerden gelen uçaklardan dezenfeksiyon talep etmesi gerekmektedir," diye ekledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ACİL MÜDAHALE BEKLİYORUZ

Yeşilgül, Sağlık Bakanlığı'na da çağrıda bulunarak, Aedes aegypti sivrisineklerinin Türkiye'de tamamen yok edilmesi için kapsamlı bir mücadele başlatılmasını istedi. Söz konusu sivrisineğin Türkiye'de yok edilmesinin halk sağlığını korumanın yanı sıra uluslararası alanda itibarımızı da koruyacağını ifade eden Yeşilgül , "Eğer İtalya bizden bu uygulamayı talep ediyorsa, biz de aynı şekilde Zika virüsü ve vektörel taşıyıcıların bulunduğu ülkelerden gelen uçaklardan dezenfeksiyon istemeliyiz" dedi.

Yeşilgül, uluslararası havacılık ve sağlık otoritelerince bu tür önlemlerin adil ve bilimsel temellere dayanarak uygulanmasının sağlanması gerektiğini belirterek, "Türkiye, diğer ülkelerle işbirliği yaparak hem kendi halk sağlığını koruyacak hem de uluslararası alanda eşit muamele görecektir" diye konuştu.