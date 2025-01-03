Zimbabve'nin ünlü milli parklarından birinde, aslanların yaşadığı bölgede kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 5 gün süren arama çalışmaları sonrasında sağ olarak bulundu. Olay, bölge halkını ve yetkilileri büyük bir endişeye sürükledi.

Çocuğun kaybolduğu alan

Bölgede yapılan açıklamalara göre, çocuğun kaybolduğu park, aslanların doğal yaşam alanı olarak bilinen ve vahşi hayvanların sıkça görüldüğü bir yerdi. Çocuk, ailesiyle birlikte parka yakın bir bölgede yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Ebeveynleri, uzun süre çocuğunu aradıktan sonra durumu yetkililere bildirdi.

İzlenen kurtarma operasyonu

Çocuğun kaybolmasının ardından Zimbabve güvenlik güçleri ve park yetkilileri büyük bir kurtarma operasyonu başlattı. 5 gün boyunca süren arama çalışmaları, helikopter ve köpekli ekipler kullanılarak yapıldı. Aramalar, parkın zorlu koşulları ve vahşi hayvanların varlığına rağmen devam etti.

Çocuğun sağ durumunda bulunması

Kurtarma ekibi, çocuğu sonunda sağ olarak bulmayı başardı. Çocuğun vücudunda herhangi bir ciddi yara izine rastlanmadı ve sağlık durumu iyi görünüyor. Yetkililer, kaybolan çocuğun doğal ortamda hayatta kalmayı başarmış olmasının büyük bir mucize olduğunu belirttiler.

Parkta güvenlik önlemleri artacak

Olayın ardından, Zimbabve hükümeti ve park yönetimi, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı. Çocukların ve ziyaretçilerin daha güvenli bir şekilde parka girmeleri için ek düzenlemeler yapılacak. Bu olay, parkın ziyaretçi güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.