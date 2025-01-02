Güney Afrika ülkesi Zimbabve, idam cezasını resmen kaldırdı. Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa’nın imzaladığı yasa tasarısıyla ülkede idam cezası tarihe karıştı.

Zimbabve hükümetinden yapılan açıklamada, yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği ve halihazırda idam cezası alan 60 mahkumun cezalarının hapis cezasına çevrildiği duyuruldu.

İdam cezasına son

Zimbabve’de idam cezası uzun süredir tartışma konusuydu. Ülkede en son idam cezasının 2005 yılında infaz edildiği belirtilirken, insan hakları savunucuları cezanın kaldırılmasını uzun zamandır talep ediyordu.

Devlet Başkanı Mnangagwa, yasa tasarısını onaylarken yaptığı açıklamada, insan haklarına ve yaşam hakkına saygının önemini vurguladı. Mnangagwa, “Bu karar, Zimbabve’nin modern hukuk anlayışına ve insan haklarına uyum sağlama yolunda attığı önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası tepkiler

Karar, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Zimbabve’yi bu cesur adımı attığı için tebrik ederken, diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasını umut ettiklerini belirtti.