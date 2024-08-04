Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın zarar ettiklerine dair iddialar gündeme oturdu. İddialara göre, her iki kamu bankası da geçtiğimiz 6 ayda toplamda 42 milyar lira zarar etmiş ve buna rağmen yaklaşık 6 milyar lira reklam harcaması yapmıştı. Bu iddialar üzerine Ziraat Bankası ve Halkbank, konuyla ilgili açıklama yaparak bu bilgileri yalanladı.

Ziraat Bankası'ndan açıklama

Ziraat Bankası, zarar iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır. Her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

Halkbank'tan net kar açıklaması

Halkbank da benzer şekilde iddialara yanıt vererek, mali verilerde net kar elde ettiklerini belirtti. Halkbank'ın açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerde Bankanın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında toplam TL bilanço büyüklüğünde üçüncü, toplam TL krediler büyüklüğünde ise ikinci sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6. sırada yer almaktadır."

Ziraat Bankası ve Halkbank'ın durumu

Her iki kamu bankası da yaptıkları açıklamalarda, zarar ettikleri iddialarını net bir şekilde reddederek, sektör normlarına uygun kar elde ettiklerini ve bütçelerinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmanın ticari bir gereklilik olduğunu vurguladılar. Ayrıca, bankaların mali verileri incelendiğinde her iki bankanın da düzenli olarak kar elde ettiği ve sektörde önemli pozisyonlarda bulunduğu belirtiliyor.