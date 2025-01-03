Yeni yılın ilk günlerinde borç yükü altında olan vatandaşlar için Ziraat Bankası, özel bir borç kapatma kredisi kampanyası duyurdu. Kampanya, farklı bankalara veya finansal kuruluşlara borcu olan bireylere 100.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi desteği sunuyor.

Borçlar tek çatı altında toplanıyor

Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası ile birden fazla finansal kuruma borcu olan vatandaşlar, tüm borçlarını tek bir kredi altında toplayabilecek. Böylece ödeme planlarını daha kolay yönetebilecek ve finansal rahatlama sağlayacak.

Kredi, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu kampanya, özellikle ödeme güçlüğü çeken bireyler için önemli bir fırsat sunuyor.

Kimler yararlanabilir?

Kampanyadan yararlanmak isteyen bireylerin:

Farklı bankalara veya finans kuruluşlarına olan borçlarını yapılandırmak istemesi,

Kredi notunun ve ödeme geçmişinin değerlendirmeye uygun olması gerekiyor.

Başvuru sahipleri, borçlarını Ziraat Bankası’nda tek çatı altında toplayarak yeni bir ödeme planı oluşturabilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Vatandaşlar kampanyaya başvurmak için şu yöntemleri kullanabilir:

Ziraat Bankası Şubeleri: En yakın şubeye giderek başvuru yapılabilir. Mobil Bankacılık Uygulaması: Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması üzerinden hızlı başvuru imkanı sunuluyor. İnternet Bankacılığı: Resmi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor.

Ödeme kolaylığı sunuluyor

100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunan kampanya, düşük faiz oranları ve uzun vadeli taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor. Borç sahipleri, ödemelerini düzenleyerek rahat bir nefes alabilecek.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Kampanyanın duyurulmasının ardından vatandaşlardan yoğun ilgi görüldü. Özellikle yüksek kredi kartı borçları nedeniyle zorlanan bireyler, bu fırsatı değerlendirmek için başvurularını hızla yapmaya başladı.