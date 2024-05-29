İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, henüz 9'uncu yaşında genç bir katılım finans kurumu olmalarına rağmen Türk ekonomisine katkılarıyla, reel sektöre kazandırdıklarıyla, kamusal misyon ve sorumluluk refleksiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Katılım, 9'uncu kuruluş yıl dönümünde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'ndeki yeni genel müdürlük binasına taşınma sürecini tamamladı.

Ziraat Kule-2'de faaliyetlerini sürdürecek Ziraat Katılım, bu gelişmeyle İstanbul'da farklı lokasyonlardaki genel müdürlük birimlerini de tek çatı altında topladı.

Önceki aylarda "İnşaatta Mükemmeliyet" ödülüne layık görülen Ziraat Kuleleri, çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki inovatif yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile dünyada sınırlı sayıda binanın alabildiği "LEED Platinum" sertifikasını da kazandı.

- Daha etkin ve verimli hizmet sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım olarak tüm operasyonları yönetmek üzere "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'ndeki yerlerini aldıklarını belirtti.

Ziraat Finans Grubu'nun tüm paydaşlarıyla bir arada olmanın getirdiği güç ve sinerjiyle müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik daha etkin ve verimli hizmet sunacaklarını kaydeden Özdemir, "Finansal ekosistemde ülkemizin ve bölgemizin öncü kuruluşlarından biri olma hedefleri doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi'nde yer almak, bizim için önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni genel müdürlük binamızın, tüm Ziraat ailemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir, kuruldukları 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne katılım bankacılığına yeni bir soluk getirdiklerini, katılım finans sektörünün en önemli oyuncularından ve oyun kurucularından biri olma gayretinde olduklarını vurgulayarak, "Henüz 9. yaşında genç bir katılım finans kurumu olmamıza rağmen Türk ekonomisine katkılarıyla, reel sektöre kazandırdıklarıyla, kamusal misyon ve sorumluluk refleksiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 400 Milyar liraya yaklaşan aktif büyüklüğümüzle sektörde 12. sırada yer alırken, ilk 10'da olma hedefimizi koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanı merkeze alan hizmet anlayışları ve teknolojiyle bütünleşen çalışma prensipleriyle 9 yıl önce çıktıkları bu yolculukta pek çok başarıya imza attıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Mazisi 160 yılı aşan Ziraat markasından aldığımız gücü, katılım finans ilkeleriyle birleştirdik. Ziraat Katılım ailesi olarak sunduğumuz çözümlerle sektörde değişimlere yön vererek müşterilerimizin yanında olduk. Bu doğrultuda müşteri odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir kamu katılım finans kurumu olarak nitelikli ürün ve hizmetlerimizle 'paylaştıkça daha fazlası' demeye devam ediyoruz."

- Ziraat Katılım 200 şubeye ulaştı

Özdemir, Kocaeli ticari şubesi ile ülke genelinde 200. şubelerine ulaştıklarına işaret ederek, bunun önemli bir eşik olduğunu, 63 farklı şehirdeki şubeleriyle çalışmalarına ve yurt genelinde şubeleşmeye devam edeceklerini bildirdi.

Ziraat Katılım olarak, Afrika kıtasında bankacılık faaliyetlerine başlayan ilk Türk bankası olduklarını belirten Özdemir, "2020 yılında Sudan'da açtığımız şubenin ardından 2023 yılında Somali'de şubemizi faaliyete geçirdik. İlerleyen dönemlerde Afrika kıtasının ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı sürdürmeyi hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.



