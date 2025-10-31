Ziraat Katılım, kayıtlı sermayeye geçiş için gerekli başvuruları yaparak halka arz sürecini resmen başlattı. Metin Özdemir, sürecin SPK ve BDDK onaylarıyla ilerleyeceğini belirterek, bankanın önümüzdeki yılın ilk yarısında borsada gong çalmayı hedeflediğini söyledi.

Özdemir’in açıklamalarına göre, halka arzdan elde edilecek fon, bankanın sermayesini güçlendirmek ve büyümesini desteklemek için kullanılacak. Bu sayede Ziraat Katılım, reel ekonomiye daha fazla katkı sağlamayı planlıyor.

Tarih ve Beklentiler

Hedef dönem: Önümüzdeki yılın ilk yarısı

Amaç: SPK ve BDDK izinlerinin tamamlanması ve borsada halka arzın gerçekleştirilmesi

Fon kullanımı: Sermayenin güçlendirilmesi, bankanın büyümesi ve reel ekonomiye destek

Ziraat Katılım’ın halka arzı, hem yatırımcılar hem de bankacılık sektöründe hareketlilik yaratacak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından bankanın borsada işlem görmeye başlamasını bekliyor.