Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması, 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kupanın grup aşamasında ilk hafta mücadele edecek takımları yönetecek hakemleri resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.
TFF'nin açıklamasına göre, grup aşaması 4 grupta gerçekleşecek ve toplamda 6 takımlı her grup, ilk hafta kapsamında kritik maçlara sahne olacak. Maçlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı stadyumlarda oynanacak.
Hakem atamaları, maçların adaletli ve düzgün bir şekilde yönetilmesi için büyük önem taşıyor. Federasyon, bu atamalarla ilgili olarak her bir maç için deneyimli hakemleri görevlendirerek, müsabakaların en iyi şekilde yönetilmesini sağlamayı hedefliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
Ankaragücü - İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
Sivasspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler
Antalyaspor - Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
Çarşamba
Kırklarelispor - Bodrum FK: Yiğit Arslan
Eyüpspor - Boluspor: Erdem Mertoğlu
Trabzonspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
Galatasaray - Başakşehir: Ali Şanaslan
Perşembe
Erzurumspor - Göztepe: Yunus Dursun
Çorum FK - Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi
Gaziantep FK - İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Kadir Sağlam