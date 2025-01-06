Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması, 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kupanın grup aşamasında ilk hafta mücadele edecek takımları yönetecek hakemleri resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

TFF'nin açıklamasına göre, grup aşaması 4 grupta gerçekleşecek ve toplamda 6 takımlı her grup, ilk hafta kapsamında kritik maçlara sahne olacak. Maçlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı stadyumlarda oynanacak.

Hakem atamaları, maçların adaletli ve düzgün bir şekilde yönetilmesi için büyük önem taşıyor. Federasyon, bu atamalarla ilgili olarak her bir maç için deneyimli hakemleri görevlendirerek, müsabakaların en iyi şekilde yönetilmesini sağlamayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:



Yarın

Ankaragücü - İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

Sivasspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler

Antalyaspor - Kocaelispor: Raşit Yorgancılar



Çarşamba

Kırklarelispor - Bodrum FK: Yiğit Arslan

Eyüpspor - Boluspor: Erdem Mertoğlu

Trabzonspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

Galatasaray - Başakşehir: Ali Şanaslan



Perşembe

Erzurumspor - Göztepe: Yunus Dursun

Çorum FK - Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

Gaziantep FK - İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Kadir Sağlam