Bunlar da ilginizi çekebilir

Kulübün ikinci paylaşımında ise "Şanlı bayrağımız, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de dalgalanmaya başladı." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ilk videolu paylaşımda, "2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaşımızın şanlı bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 'nı kazanan Beşiktaş 'ın bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.