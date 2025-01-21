Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı, 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, müsabakalara ilişkin detaylı programın paylaşıldığı belirtilirken, bazı saha bilgileri henüz netleşmediği için bu bilgilerin ilerleyen günlerde duyurulacağı ifade edildi.

Futbolseverler İçin Kritik Tarihler

TFF’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turdaki maçlar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların oynanacağı stadyumlar daha sonra ilan edilecektir."