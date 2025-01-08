Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olan Kırklareli Atatürk Stadyumu, Kırklarelispor ile Sipay Bodrum FK takımlarını ağırladı. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği maç, gol düellosuna sahne oldu ve 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.

Okan Derici ilk yarıda hattrick yaptı

Maçın hemen başında Kırklarelispor'un etkili oyuncusu Okan Derici, sahneye çıktı. İlk yarıda hat-trick yaparak takımını sırtlayan Derici, maçın 6, 19 ve 45+2. dakikalarında kaydettiği gollerle kritik anlarda takımını öne geçirdi. Ancak Bodrum FK, Volkan Demirel yönetiminde hızla toparlandı ve dakika 31'de Oğulcan Başol ile farkı azalttı.

45 dakikada 6 gol!

İki dakika sonra, yani 33. dakikada yine Oğulcan Başol sahneye çıktı ve skoru eşitledi. Bu gol, maçın seyrini değiştirdi ve Sipay Bodrum FK, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle 3-2 öne geçti. İlk yarıda yaşanan gol yağmurunun ardından taraflar soyunma odasına giderken skor 3-3'tü.

İkinci yarıda her iki takım da galibiyet için bastırsa da, her iki tarafın da savunmaları sık sık hataya düştü. Kırklarelispor, 48. dakikada Eray Karataş ile bir kez daha öne geçti, ancak Bodrum FK, 72. dakikada Celal Dumanlı ile durumu 4-4'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla her iki takım da gruplarındaki puan durumunda kritik bir puanı hanesine yazdırmış oldu. Maç boyunca iki takım da özellikle hücumda gösterdiği performansla dikkat çekerken, savunmada yaşanan açıklar gelecek maçlar için düşündürücü oldu.