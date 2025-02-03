Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda heyecan devam ediyor. 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlar, futbolseverler için nefes kesici mücadelelere sahne olacak. İşte maç programı:

Karşıyaka, Merkezefendi’ye farklı yenildi: Üst üste 6. mağlubiyet Karşıyaka, Merkezefendi’ye farklı yenildi: Üst üste 6. mağlubiyet

4 Şubat 2025 Salı

C Grubu

  • 15.30 RAMS Başakşehir – Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
  • 18.00 TÜMOSAN Konyaspor – ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

  • 13.00 Kocaelispor – Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 20.30 Beşiktaş – Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Şubat 2025 Çarşamba

A Grubu

  • 13.00 İskenderunspor – Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
  • 18.00 Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

  • 20.30 Fenerbahçe – Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

  • 15.30 Sipay Bodrum FK – Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat 2025 Perşembe

A Grubu

  • 18.30 Corendon Alanyaspor – Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

  • 13.00 Uğur Okulları İstanbulspor – Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 20.45 Göztepe – Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

  • 16.00 Boluspor – Galatasaray (Bolu Atatürk)
Kaynak: HABER MERKEZİ