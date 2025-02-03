Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda heyecan devam ediyor. 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlar, futbolseverler için nefes kesici mücadelelere sahne olacak. İşte maç programı:
4 Şubat 2025 Salı
C Grubu
- 15.30 RAMS Başakşehir – Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
- 18.00 TÜMOSAN Konyaspor – ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu
- 13.00 Kocaelispor – Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
- 20.30 Beşiktaş – Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Şubat 2025 Çarşamba
A Grubu
- 13.00 İskenderunspor – Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
- 18.00 Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
- 20.30 Fenerbahçe – Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
- 15.30 Sipay Bodrum FK – Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)
6 Şubat 2025 Perşembe
A Grubu
- 18.30 Corendon Alanyaspor – Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
- 13.00 Uğur Okulları İstanbulspor – Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 20.45 Göztepe – Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
- 16.00 Boluspor – Galatasaray (Bolu Atatürk)
Kaynak: HABER MERKEZİ