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Ziraat Türkiye Kupası 'nda gruplarda heyecan devam ediyor. 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak maç lar, futbol severler için nefes kesici mücadelelere sahne olacak. İşte maç programı:

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