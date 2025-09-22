Borsa İstanbul’da son dönemde bazı hisseler, kendi fiyat aralığının zirvesine ulaşarak yatırımcı ilgisini artırıyor. Gıda, enerji, holding ve gayrimenkul şirketleri listede öne çıkarken, piyasadaki kısa vadeli momentumun güçlü seyrettiği görülüyor.

Teknik göstergeler ve zirve hareketi

Bazı hisselerde yalnızca fiyatın zirveye ulaşması değil, MACD al sinyali ve RSI göstergesinin satış bölgesine yaklaşması gibi teknik işaretler de dikkat çekiyor. Bu durum, yükselişlerin fiyat hareketinin ötesinde teknik olarak da desteklendiğini gösteriyor.

Zirvesini zorlayan 21 hisse

Aselsan (#ASELS) – Son 1 aylık zirve

Avrupakent GMYO (#AVPGY) – Son 1 aylık zirve

Aygaz (#AYGAZ) – Son 1 aylık zirve, RSI Sat

Bigchefs (#BIGCH) – Son 1 aylık zirve

Cosmos Holding (#COSMO) – Son 1 aylık zirve, MACD Al, güçlü trend

Dof Robotik (#DOFRB) – Son 1 aylık zirve

Fuzul GMYO (#FZLGY) – Son 1 aylık zirve

Hedef Holding (#HEDEF) – Son 1 aylık zirve

Hareket Proje Taşımacılığı (#HRKET) – Son 1 aylık zirve

Işıklar Enerji Yapı Holding (#IEYHO) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend

İş Bankası (B) (#ISBTR) – Son 1 aylık zirve

Kiler Holding (#KLRHO) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend

Kervan Gıda (#KRVGD) – Son 1 aylık zirve, MACD Al

Kütahya Şeker Fabrikası (#KTSKR) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend

Marmara Holding (#MARMR) – Son 1 aylık zirve

Oyak Yatırım (#OYYAT) – Son 1 aylık zirve

Selva Gıda (#SELVA) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend

Silverline Endüstri (#SILVR) – Son 1 aylık zirve, MACD Al, güçlü trend

Tüpraş (#TUPRS) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend

Ufuk Yatırım (#UFUK) – Son 1 aylık zirve

Yeni Gimat GMYO (#YGGYO) – Son 1 aylık zirve, RSI Sat