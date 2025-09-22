Borsa İstanbul’da son dönemde bazı hisseler, kendi fiyat aralığının zirvesine ulaşarak yatırımcı ilgisini artırıyor. Gıda, enerji, holding ve gayrimenkul şirketleri listede öne çıkarken, piyasadaki kısa vadeli momentumun güçlü seyrettiği görülüyor.
Teknik göstergeler ve zirve hareketi
Bazı hisselerde yalnızca fiyatın zirveye ulaşması değil, MACD al sinyali ve RSI göstergesinin satış bölgesine yaklaşması gibi teknik işaretler de dikkat çekiyor. Bu durum, yükselişlerin fiyat hareketinin ötesinde teknik olarak da desteklendiğini gösteriyor.
Zirvesini zorlayan 21 hisse
-
Aselsan (#ASELS) – Son 1 aylık zirve
-
Avrupakent GMYO (#AVPGY) – Son 1 aylık zirve
-
Aygaz (#AYGAZ) – Son 1 aylık zirve, RSI Sat
-
Bigchefs (#BIGCH) – Son 1 aylık zirve
-
Cosmos Holding (#COSMO) – Son 1 aylık zirve, MACD Al, güçlü trend
-
Dof Robotik (#DOFRB) – Son 1 aylık zirve
-
Fuzul GMYO (#FZLGY) – Son 1 aylık zirve
-
Hedef Holding (#HEDEF) – Son 1 aylık zirve
-
Hareket Proje Taşımacılığı (#HRKET) – Son 1 aylık zirve
-
Işıklar Enerji Yapı Holding (#IEYHO) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend
-
İş Bankası (B) (#ISBTR) – Son 1 aylık zirve
-
Kiler Holding (#KLRHO) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend
-
Kervan Gıda (#KRVGD) – Son 1 aylık zirve, MACD Al
-
Kütahya Şeker Fabrikası (#KTSKR) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend
-
Marmara Holding (#MARMR) – Son 1 aylık zirve
-
Oyak Yatırım (#OYYAT) – Son 1 aylık zirve
-
Selva Gıda (#SELVA) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend
-
Silverline Endüstri (#SILVR) – Son 1 aylık zirve, MACD Al, güçlü trend
-
Tüpraş (#TUPRS) – Son 1 aylık zirve, güçlü trend
-
Ufuk Yatırım (#UFUK) – Son 1 aylık zirve
-
Yeni Gimat GMYO (#YGGYO) – Son 1 aylık zirve, RSI Sat