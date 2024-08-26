Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan şiddet olayında, 20 yaşındaki Abdullah Öztürk hayatını kaybetti. Olay, K.F.D. ile Abdullah Öztürk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Kavga sırasında K.F.D.'nin Abdullah Öztürk'e bıçakla saldırdığı bildirildi.

Genç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Abdullah Öztürk, olayın ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç yaşta hayatını kaybetti.

Zanlı cezaevine gönderildi

Polis ekipleri, olayın ardından zanlı K.F.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan K.F.D., cezaevine gönderildi.