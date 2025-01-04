Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa’nın evinde boğazına eşofman ipi dolanmış halde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada anne Cansever Kalfa, oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

Olayın detayları

Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Cansever Kalfa dışarı çöp atmak için çıktığını, eve döndüğünde oğlunu boğazında ip dolanmış halde bulduğunu söyleyerek komşularından yardım istedi. Üst komşu, çocuğun boğazındaki ipi bıçakla keserken, sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen küçük Efe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli annenin itirafı

Olayın ardından anne Cansever Kalfa ve eşi M.K., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cinayet Büro Müdürlüğü’nde ifade veren Cansever Kalfa, oğlunu boğarak öldürdüğünü kabul etti. Eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia eden Kalfa, bu durumu kabullenemediğini belirterek, “Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum” dedi.

Cenaze Bartın’a gönderildi

Otopsisi tamamlanan minik Efe’nin cenazesi, babasının ailesine teslim edilerek Bartın’ın Akmanlar köyüne götürüldü. Cenaze, ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Adli süreç devam ediyor

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti.