Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan 26 yaşındaki astsubay E.K, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Perşembe beldesinde meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, astsubayın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından E.K’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili detaylı tahkikat başlatılırken, astsubayın ölümüyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Elde edilen ilk bilgilere göre, E.K’nın Gaziantepli ve bekar olduğu öğrenildi.