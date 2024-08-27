Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde dün akşam yaşanan olayda, Oğuz Ş. isimli şahıs, ablası Emine S.'yi bıçaklayarak öldürdü ve eniştesi İhsan S. ile yeğenleri Boncuk ve İhsan S.’yi de yaraladı. Zanlı, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi bıçakla yaralayan Oğuz Ş., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşuların müdahalesiyle aile fertleri kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Oğuz Ş., polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, olayda kullanılan bıçak bir çöp konteynerinde bulundu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan abla Emine S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı enişte İhsan S. ve iki yeğeninin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Polis tarafından gözaltına alınan Oğuz Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, zanlının tutuklanmasını talep etti. Mahkemeye çıkarılan Oğuz Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu trajik olay, Karadeniz Ereğli’de büyük üzüntü ve şok yarattı. Komşular ve mahalle sakinleri, olayın şokunu atlatmaya çalışırken, yetkililer olayın arka planını aydınlatmak için detaylı incelemelerini sürdürüyor. Zanlı Oğuz Ş.'nin geçmişi ve aile içindeki ilişkileri de mercek altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaşanan bu aile faciası, Zonguldak'ta toplumsal hassasiyeti artırdı. Gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.