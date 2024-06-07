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Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "tehdit", "hakaret" ve " yağma " suçlarından tutuklandı.

Karabük Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden biri Yenice ilçesi tren garında, diğeri Karabük'te ikamet ettiği köyde yakalandı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin olay yerinden otostop yaparak kaçtıktan sonra Çaycuma ilçesinden Karabük'e tren bileti aldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine 2 şüpheli, kendilerini uyaran kişiyi darbedip parasını gasbederek olay yerinden kaçtı.

Gökçebey ilçesinde durakta otobüs bekleyen bir kişi, çevresinde küfürlü konuşan iki kişiyi uyardı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir kişiyi darbettikleri ve parasını gasbettikleri iddiasıyla Karabük'te yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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