Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdal A'nın kaybolduğu haberini alarak bölgeye gelen yakınlarından bazıları ise gözyaşı döktü.

Dalgıçlar su altında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu su yüzeyinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Polis ekipleri de karada arama çalışması yaptı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yeşilmahalle Uzunkum Plajı’nda arkadaşlarıyla denize giren Erdal A. (37), bir süre sonra suda kayboldu.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta deniz de kaybolan kişinin cansız beden ine ulaşıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.